Al via primarie Pp per successore Rajoy

MADRID, 5 LUG - I militanti del Partido Popular sono chiamati alle urne oggi in Spagna per il primo turno delle primarie per l'elezione del nuovo presidente del partito in sostituzione dell'ex-premier Mariano Rajoy, che ha lasciato la politica attiva il mese scorso dopo essere stato sfiduciato dal Congresso dei deputati. Sei candidati sono in lizza. Fra i due più votati oggi il Congresso del partito sceglierà il 20 e il 21 luglio il nuovo presidente. L'ex-vicepremier Soraya de Santamaria e la segretaria generale uscente Maria Dolores de Cospedal sono considerate le favorite, con il vicesegretario Pablo Casado nel ruolo di possibile outsider. Gli altri candidati sono José Manuel Margallo, José Ramon Garcia Hernandez e Elio Cabanes. L'esito del primo turno potrebbe riservare sorprese a causa del numero ridotto di militanti che si sono iscritti per votare: 66.706, il 7,6% delle persone ufficialmente aderenti al partito. E' la prima volta che il Pp convoca primarie, almeno parziali, per designare il nuovo leader.