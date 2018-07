Gb:coppia avvelenata,oggi comitato Cobra

ROMA, 5 LUG - Il ministro degli Interni britannico Sajid Javid presiederà nelle prossime ora un incontro del comitato d'emergenza Cobra sul caso della coppia avvelenata vicino Salisbury con agente nervino Novichok, lo stesso utilizzato contro l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia. Lo riportano i media britannici. Intanto la polizia ha precisato che ancora "non c'è nulla" nel passato di Dawn Sturgess e Charlie Rowley che "potesse renderli l'obiettivo di un attacco", mentre ha invitato gli abitanti di Amesbury, la cittadina vicino Salibsury dove i due sono stati colpiti, a "non raccogliere nulla da terra". "Non sappiamo ancora dove fosse contenuto il nervino questa volta", ha detto il vice commissario della Metropolitan Police, Neil Basu.