(ANSAmed) - SKOPJE, 5 LUG - Il parlamento macedone ha ratificato oggi per la seconda volta l'accordo con la Grecia in base al quale il nuovo nome del Paese ex jugoslavo è 'Repubblica di Macedonia del nord'. I voti a favore sono stati 69 sul totale di 120 deputati che conta l'Assemblea. I rappresentanti dell'opposizione hanno abbandonato l'aula al momento del voto in segno di protesta contro l'accordo. Il presidente Gjorgje Ivanov si era rifiutato di firmare la legge dopo il primo voto di ratifica.