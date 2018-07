Egitto:14 ergastoli a Fratelli musulmani

IL CAIRO, 5 LUG - Quattordici persone sono state condannate all'ergastolo in primo grado al Cairo con l'accusa di appartenere alla Fratellanza musulmana, messa al bando in Egitto, e per altri reati. Lo riporta il sito del quotidiano Al Ahram. Otto degli imputati sono stati condannati in contumacia. La sentenza, appellabile, ha riguardato sei condanne a 15 anni e una a 10. Fra le accuse, oltre all'adesione alla Fratellanza, c'é fra l'altro anche quella di possesso illegale di armi. L'Egitto sta perseguendo i Fratelli musulmani dall'agosto del 2013, quando ci furono manifestazioni violente contro la deposizione del presidente Mohamed Morsi dopo solo un anno di controverso governo sull'onda di una rivoluzione popolar-militare che alcuni chiamano colpo di Stato. Da allora vi sono stati numerosi processi di massa con condanne a morte per lo più non applicate ma criticate da organizzazioni per la difesa dei diritti umani soprattutto perchè non vengono attribuite chiaramente responsabilità individuali.