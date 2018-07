ROMA, 6 LUG - Un piccolo gruppo di attivisti anti-Brexit, per lo più giovani studenti, hanno protesto fuori da Chequers, la residenza di campagna della premier Theresa May dove è in corso una riunione di governo. "Il vostro accordo sulla Brexit fotte il nostro futuro. Dateci spiegazioni!", si leggeva sullo striscione sorretto dai manifestanti. Il consiglio dei ministri va avanti ormai da stamani e proseguirà a oltranza.