Brexit: May, 'non deluderò la gente'

ROMA, 7 LUG - Theresa May non intende "deludere il popolo britannico" sulla Brexit. Lo ha detto la stessa premier la termine della riunione di governo fiume, ieri nella residenza di campagna di Chequers, dalla quale è uscito un piano concordato sul divorzio dall'Ue. May, riporta l'agenzia di stampa PA, ha ribadito che dopo la Brexit "la Gran Bretagna riprenderà il controllo dei suoi confini" ma non ha precisato se i cittadini dell'Unione godranno di un trattamento preferenziale nell'ambito delle future leggi sull'immigrazione Il piano di Chequers ha stabilito che ci siano regole comuni su diversi beni, inclusi alimenti e prodotti agricoli. I dettagli saranno resi noti in un 'libro bianco' giovedì prossimo, il 12, e i negoziati a Bruxelles dovrebbe iniziare attorno al 16.