NordCorea:trilaterale dopo visita Pompeo

TOKYO, 8 LUG - I ministri degli Esteri di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti continueranno a coordinare gli sforzi per fare maggiore chiarezza sul processo di denuclearizzazione di Pyongyang. E' il messaggio di buon auspicio che arriva dal secondo meeting trilaterale tra le parti in meno di un mese, attualmente in corso a Tokyo, e coincide con la presenza del segretario di Stato Usa Mike Pompeo nella capitale nipponica, dopo la visita in Corea del Nord. Nel frattempo riaffiora lo scetticismo sulle reali intenzioni di Pyongyang di smantellare il proprio programma missilistico e nucleare, mentre circolano interpretazioni diverse sul reale esito dei negoziati tra il capo della diplomazia statunitense e i consiglieri del leader nordcoreano Kim Jong Un, dopo che l'agenzia governativa nordcoreana ieri aveva espresso il disappunto del ministero degli Esteri, accusando apertamente gli Stati Uniti di fare 'richieste unilaterali, simili a quelle dei banditi'.