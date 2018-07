BANGKOK, 8 LUG - Sulla grotta Tham Luang è attualmente in corso un acquazzone, dopo che la pioggia ha nel complesso risparmiato l'area nel corso della giornata. Un peggioramento nelle condizioni meteorologiche era previsto tra oggi e domani già dai giorni scorsi, il che ha convinto le autorità ad agire in fretta per evitare che il livello dell'acqua nella grotta torni a salire complicando il recupero dei 12 ragazzi - di cui quattro fatti uscire oggi - intrappolati con il loro allenatore da due settimane.