Thailandia:ancora stop attività recupero

BANGKOK, 9 LUG - Ancora non sono riprese le attese operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore rimasti intrappolati nella grotta dopo che ieri sono stati tratti in salvo i primi quattro baby calciatori. I responsabili delle operazioni di soccorso non hanno ancora fornito alcuna notizia sull'attesa ripresa delle attività. Le autorità ieri avevano parlato di una pausa di 10-20 ore necessaria per motivi logistici, e in particolare per riempire le bombole di ossigeno e far riposare i sub. Da quel momento sono passate circa 15 ore.