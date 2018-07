BANGKOK, 9 LUG - Il primo dei ragazzi dell'operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia, è uscito dalla grotta Tham Luang. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone oculare tra i soccorritori. Si tratta del quinto dei giovani calciatori, considerando anche i 4 di ieri, in salvo mentre altri del gruppo che erano rimasti ancora nella grotta sarebbero sulla via d'uscita.