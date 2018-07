MOSCA, 9 LUG - Il Cremlino esprime "preoccupazione" per il nuovo caso di avvelenamento avvenute in Gran Bretagna, ad Amesbury, e ritiene che la situazione costituisca un "pericolo" per l'Europa intera. Lo dichiara il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato dalla Tass. Oeskov sottolinea di "non essere a conoscenza di accuse alla Russia", che sarebbero "assurde".