Johnson, il sogno Brexit sta morendo

LONDRA, 9 LUG - "Il sogno della Brexit sta morendo, soffocato da dubbi inutili". Ha i toni della chiamata alle armi del fronte Tory euroscettico contro la premier Theresa May la lettera di dimissioni del ministro degli esteri britannico uscente, Boris Johnson, pubblicata in queste ore. Johnson denuncia senza giri di parole la svolta negoziale più soft imposta dalla premier e tuona: così ci avviamo ad assumere "lo status di una colonia" dell'Ue. Di fatto l'annuncio della battaglia per sfidare la linea dell'attuale primo ministro in seno al partito.