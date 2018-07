Youtube investe 25 mln contro fake news

NEW YORK, 10 LUG - YouTube investirà 25 milioni di dollari per nuove funzioni contro le fake news in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti in novembre. L'obiettivo è dare maggior peso a nuovi video 'autorevoli' per assicurare che gli utenti abbiano ''accesso a un'informazione di alta qualità'' spiega Neal Mohan, responsabile dei prodotti di YouTube. Dando più peso a video 'autorevoli' YouTube punta a relegare quelli sulle teorie del complotto offrendo agli utenti mezzi per ''poter effettuare le proprie decisioni''.