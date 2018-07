Macron a semifinale con ragazzo banlieue

PARIGI, 10 LUG - Si chiama Yannel, a 12 anni, ed è stato scelto dal presidente francese, Emmanuel Macron, per assistere alla semi-finale di questa sera a San Pietroburgo tra Francia e Belgio. Un'esperienza unica per questo studente di Créteil, nella banlieue di Parigi. "I miei amici non ci credono", dice lui, intervistato da France Info. Eppure Yannel non è stato scelto a caso. L'estate scorsa, durante una visita ufficiale, Macron lo incontrò insieme ad altri bambini a Créteil. Yannel si mostrò particolarmente a suo agio con il capo dello Stato, tanto che lo tempestò di domande sulla sua auto blu presidenziale. Una scena che all'epoca spopolò in tv e sui social network. All'Eliseo spiegano che quel bambino "segnò l'attenzione del presidente per la sua curiosità. Quando ha saputo che poteva invitare cinque persone in tribuna (questa sera a San Pietroburgo) ha pensato subito a lui".