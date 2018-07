Gb, la Raf compie 100 anni

LONDRA, 10 LUG - Cento jet militari ed elicotteri a volo radente nei cieli di Londra per ricordare i 100 anni della Raf, l'aeronautica militare britannica. E' stata una celebrazione in grande stile quella svoltasi oggi alla presenza della regina Elisabetta - assente invece ieri al battesimo del principino Louis, terzogenito di William e Kate -, di altri componenti della famiglia reale e di migliaia di spettatori. La sovrana ha assistito dal balcone di Buckingham Palace al sorvolo degli aerei, mentre a terra reparti in alta uniforme e bande militari si alternavano sfilando lungo il Mall. In mattinata l'anniversario era stato commemorato anche con un rito religioso nell'abazia di Westminster. Rito al quale la regina ha assistito accanto al figlio ed erede al trono Carlo, con la consorte Camilla, e al nipote William con Kate. Presenti pure, fra gli altri, la premier conservatrice, Theresa May, il ministro della Difesa, Gavin Williamson, e il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn.