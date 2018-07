Docuemento Austria,centri in paesi terzi

BRUXELLES, 10 LUG - Esplorare la possibilità di "stabilire centri di rimpatrio in Paesi terzi" per migranti "soggetti a decisioni" definitive "e che non possono essere rinviati verso i propri Paesi di origine, a causa della mancanza di cooperazione" degli Stati. E' l'elemento centrale di un documento della presidenza austriaca sui rimpatri, discusso ieri al Comitato strategico su immigrazione, frontiere e asilo, di cui l'ANSA ha preso visione. Il punto si ritrova anche nella bozza di lavoro preparato da Vienna per la riunione di Innsbruck.