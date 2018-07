Manchester United invita i Cinghialotti

BANGKOK, 10 LUG - La squadra di calcio inglese del Manchester United ha invitato al suo stadio Old Trafford i 12 giovani calciatori thailandesi riemersi dalla grotta Tham Luang. Lo si legge sul profilo Twitter della squadra. "Siamo sollevati che i 12 calciatori e il loro coach intrappolati in una grotta in Thailandia siano ora al sicuro. Saremmo felici di dare al benvenuto alla squadra dei Wild Boars Football Club e ai loro soccorritori all'Old Trafford la prossima stagione", si legge nel messaggio. La Premiere League è il campionato di calcio di gran lunga più seguito dagli appassionati in Thailandia, e l'allenatore capo dei "cinghialotti" - non l'assistente allenatore Ekkamol Chantawong, rimasto intrappolato coi ragazzi - ha raccontato alla Bbc che la maggior parte dei ragazzi liberati tifa proprio per i Red Devils.