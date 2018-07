BRUXELLES, 11 LUG - "Non è scritto nella pietra che sarà lì per sempre l'alleanza tra i due lati dell'Atlantico, anche se questa è stata la pietra sulla quale è costruita la Nato. Penso che sia possibile preservarla ma serve un impegno politico. Ed è nell'interesse sia di Europa che di Usa e Canada restare insieme". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un forum con i giornalisti a margine del vertice dell'Alleanza atlantica.