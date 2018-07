Gaza: drone Israele spara su palestinesi

(ANSAmed) - GAZA, 11 LUG - Un drone israeliano ha sparato oggi un razzo in direzione di una 'cellula' di lanciatori di aquiloni incendiari che operava al valico di Sufa (presso Rafah, nel Sud della Striscia). La notizia, riferita dall'agenzia di stampa palestinese Maan, non ha ancora conferma in Israele. Non si ha notizia di alcuna vittima. Gli aquiloni ed i palloni incendiari lanciati da Gaza hanno provocato ieri una trentina di incendi nelle aree agricole israeliane vicine alla striscia di Gaza. Numerosi incendi sono peraltro segnalati anche oggi nelle stesse zone.