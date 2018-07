Mozione Senato Usa contro dazi Trump

WASHINGTON, 11 LUG - Per il secondo giorno consecutivo, il Senato ha lanciato un monito contro Donald Trump, approvando con 88 sì e 11 no una mozione non vincolante che chiede al presidente di ottenere l'autorizzazione del Congresso prima di imporre tariffe invocando la sicurezza nazionale. Come ha fatto con acciaio e alluminio importati da Ue, Canada, Messico ed altri Paesi. Ieri il Senato aveva approvato (97-2) una mozione pro Nato, poco dopo l'offensiva via Twitter lanciata dal tycoon contro l'alleanza atlantica.