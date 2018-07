Twitter rimuove account sospetti

NEW YORK, 11 LUG - Twitter inizia a rimuovere gli account sospetti dal conteggio dei follower dei suoi utenti. E avverte: nelle prossime settimane i più popolari sulla piattaforma potrebbero sperimentare un "significativo calo" dei follower. Per il presidente Donald Trump e l'ex presidente Barack Obama il 'fenomeno' è già evidente: Trump ha già perso circa 100.000 dei suoi 53,4 milioni di follower e Obama ne ha persi 400.000 dei suoi 104 milioni. La decisione di Twitter di rimuovere gli account già congelati per attività sospette rientra negli sforzi per 'ripulire' la piattaforma dallo spam, dai troll e da altre pratiche dubbie. Molti utenti saranno "delusi" dal vedere il numero dei loro follower calare ma si tratta - spiega Twitter - di una mossa necessaria per riguadagnare fiducia. "Molti vedranno i loro follower calare di quattro unità. Quelli che hanno il maggior numero di follower sperimenteranno una perdita più significativa. Sappiamo che per qualcuno sarà difficile, ma la trasparenza rende Twitter più affidabile.