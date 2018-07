Brexit: si punta a 'relazione su misura'

LONDRA, 12 LUG - "Una proposta credibile, audace, ambiziosa, ma anche pragmatica". Così il nuovo ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, sintetizza il contenuto dell'odierno Libro Bianco (White Paper) sui dettagli della nuova piattaforma negoziale più soft con l'Ue del governo di Theresa May, annunciato nelle sue linee principali nei giorni scorsi. L'obiettivo è "una relazione su misura" con Bruxelles, spiega Raab alla Bbc, ribadendo in particolare la prospettiva di un' area di libero scambio per i prodotti industriali e agricoli. La premier Theresa May cita a sua volta "12 principi chiave" per "proseguire il cammino verso la Brexit". Mentre sul Sun ripete, in risposta ai falchi Tory euroscettici e ai venti di rivolta interna, che la sua linea offre comunque "il miglior risultato" possibile: includendo "la fine della libertà di circolazione" delle persone e della giurisdizione della Corte di Giustizia Ue, nonché la possibilità per il Regno di siglare accordi commerciali autonomi con Paesi terzi.