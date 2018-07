NEW YORK, 13 LUG - Il maggiore generale Stefano Del Col e' stato nominato comandante della missione Unifil in Libano. A nominarlo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Del Col succede al maggiore generale Michael Beary, che completerà il suo incarico il 7 agosto. Guterres ringrazia Beary ''per il suo servizio e la sua leadership''.