'Guerre stellate' per la Tour Eiffel

PARIGI, 13 LUG - Guerre stellate alla Tour Eiffel: alcuni fra i più prestigiosi chef di Francia si battono per l'attribuzione della concessione della ristorazione, soprattutto quella del locale più prestigioso, il Jules Verne. Ne danno notizia oggi i media francesi. A dar fuoco alle polveri è stata la fine del "regno" di Alain Ducasse, che dopo 10 anni alla guida del ristorante sta per essere sostituito dalla coppia Thierry Marx-Fredric Anton, che per la società Sodexo - vincitrice dell'appalto per i prossimi 10 anni a partire dal 1 ottobre - sono i nuovi chef. Ducasse denuncia un vizio di procedura e un conflitto d'interessi ed annuncia di voler arrivare fino in tribunale. La palla è ora nel campo del Comune di Parigi.