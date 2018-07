Pakistan: 128 morti, kamikaze dell'Isis

ISLAMABAD, 13 LUG - Sale a 128 morti e oltre 200 feriti il bilancio dell'attentato kamikaze durante un comizio elettorale in Baluchistan. Lo ha riferito il ministro dell'Interno del Baluchistan, Agha Omer Bangulzai. L'attentato è stato rivendicato dall'Isis con un comunicato diffuso dall'Amaq. Secondo i primi dettagli che emergono, l'attentatore suicida è arrivato in bicicletta e si è fatto saltare in aria. C'erano più di 1.000 persone quando è avvenuta l'esplosione. Nell'attacco, secondo la polizia, sarebbe morto anche Nawabzada Siraj Raisani il leader del Baluchistan Awami Party (Bap). Nessun gruppo militante ha al momento rivendicato la responsabilità dell'attacco. Lo scorso martedì 21 persone sono state uccise e più di 60 ferite quando un attentatore suicida ha preso di mira un altro politico, Haroon Bilour, leader del Partito Nazionale Awami a Peshawar.