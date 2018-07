Colombia, solo 4 ex Farc in tribunale

BOGOTA' - 14 LUG - Solo quattro dei 31 massimi ex dirigenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) si sono presentati ieri pomeriggio di persona nell'udienza convocata a Bogotà dal tribunale della Giurisdizione speciale per la pace (Jep) che li deve giudicare per gli oltre 8.000 sequestri perpetrati durante i decenni della guerra civile colombiana. Davanti alla giudice Julieta Lemaitre sono comparsi solo Rodrigo Londoño 'Timochenko', massimo dirigente della guerriglia trasformatasi nella Forza alternativa rivoluzionaria del Comune, Jorge Torres Victoria 'Pablo Catatumbo' e Julián Gallo 'Carlos Antonio Lozada'. Un quarto leader guerrigliero, Seuxis Paucias Hernández 'Jesús Santrich', in attesa di estradizione negli Usa, si è invece collegato con il tribunale in video. Il suo caso ha suscitato polemiche provocando da parte di alcuni una richiesta di revisione delle condizioni in cui è stato firmato a Cuba il documento che ha messo fine alla guerra civile. I restanti imputati hanno mandato i loro legali.