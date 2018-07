Calo di pressione su volo,33 in ospedale

BERLINO, 14 LUG - Decine di passeggeri Ryanair sono stati portati in ospedale e subito dimessi dopo essere stati curati per forti nausee in seguito a un atterraggio non programmato in Germania. Il pilota del volo da Dublino a Zara, in Croazia, ha deciso di atterrare all'aeroporto di Francoforte-Hahn dopo un calo di pressione in cabina. La polizia tedesca ha riferito che 33 dei 189 passeggeri a bordo si sono lamentati di mal di testa, dolore alle orecchie e nausea e sono stati portati in un vicino ospedale. Tutti sono stati in grado di ripartire. Un volo sostitutivo è stato programmato per portare i passeggeri in Croazia.