May, Trump m'ha detto: 'Denuncia l'Ue

LONDRA, 15 LUG - Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, le ha ha detto di "fare causa all'Unione europea" invece di continuare a negoziare per la Brexit. May ha detto che la 'soluzione' suggerita da Trump le è parsa troppo "brutale". Il presidente Usa - ha spiegato - "mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue e non entrare in un negoziato". La premier ha aggiunto che Trump ha però anche suggerito di "non andarsene" dai colloqui, perché così facendo si sarebbe ficcata in un vicolo cieco. "Non abbandonare questi negoziati sennò poi sei bloccata. Perché io vorrei che noi ci sedessimo per negoziare l'accordo migliore per la Gran Bretagna", ha detto May, dicendo di riferire quanto dettole dall'inquilino della Casa Bianca durante il loro incontro di venerdì a Chequers. La premier conservatrice ha difeso il suo modello per il divorzio da Bruxelles, raggiunto nel suo governo giovedì scorso, facendo appello anche ai critici perché lo appoggino.