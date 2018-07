Turchia ricorda anniversario golpe

ISTANBUL, 15 LUG - Diverse commemorazioni sono previste oggi in Turchia per il secondo anniversario del fallito colpo di stato. Il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan parteciperà prima a una cerimonia nella capitale Ankara, dove è previsto un pranzo con i familiari di alcune delle vittime del putsch nel suo palazzo presidenziale. In serata si trasferirà a Istanbul, dove alle 21:00 locali (le 20:00 in Italia) terrà un discorso sull'ex ponte del Bosforo - ribattezzato dei Martiri del 15 luglio dopo il golpe -, che fu uno dei luoghi simbolo degli scontri di quella notte, in cui oltre 250 persone rimasero uccise e più di 2 mila ferite. Altre commemorazioni sono in corso in tutto il Paese con la partecipazione di altre autorità. L'ex premier Binali Yildirim, fresco di elezione come presidente del Parlamento, ha ricordato le vittime al 'Cimitero dei martiri' di Karsikaya ad Ankara.