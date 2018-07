Ryan a Trump, Putin ha interferito

WASHINGTON, 16 LUG - "Non c'è dubbio che la Russia abbia interferito nelle nostre elezioni. Il presidente deve riconoscere che la Russia non è un nostro alleato". Lo ha sottolineato lo speaker della Camera in Usa, il repubblicano Paul Ryan, commentando la conferenza stampa di Trump con il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è equivalenza morale fra la Russia e gli Usa", ha aggiunto, rimarcando che Mosca deve essere "posta davanti alle sue responsabilità e deve mettere fine ai suoi vili attacchi alla democrazia". Il senatore repubblicano John McCain ha definito la conferenza "una delle performance più disonorevoli da parte di un presidente americano di cui si abbia memoria". McCain ha affermato: "E' difficile da calcolare il danno inflitto da ingenuità, falsa equivalenza e simpatia per autocrati del presidente Trump. Ma è chiaro che il summit di Helsinki è stato un tragico errore". "Imbarazzante". "Triste". "Vergognoso". In questi termini reagiscono diversi senatori democratici in una sfilza di commenti.