BRUXELLES, 17 LUG - "Con la firma dell'accordo di partenariato economico con il Giappone stiamo facendo una dichiarazione sul futuro del commercio libero ed equo. L'accordo mette equità e valori al centro. Non c'è protezione nel protezionismo e non c'è unità dove c'è l'unilateralismo". Così in un tweet il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, dopo la firma a Tokyo dell'accordo di libero scambio tra l'Ue ed il Giappone.