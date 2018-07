Usa: trovato morto figlio magnate greco

ROMA, 17 LUG - Socrates S. Kokkalis, 34 anni, figlio del magnate greco e padrone della squadra di calcio dell'Olympiakos, Socrates P. Kokkalis, è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Cleveland negli Usa. La polizia sospetta che il decesso sia stato causato da un'overdose. Nella stanza è stata trovata una bustina con cocaina mescolata all'analgesico fentanyl. La causa della morte non è ancora stata confermata e dovrà essere effettuata un'autopsia, riferiscono i media locali. Secondo la stampa greca, Kokkalis Jr., che era il vicepresidente della squadra di calcio del Pireo, si trovava negli Usa per seguire un progetto per una piattaforma di scommesse sportive. Suo padre è il fondatore ed azionista di maggioranza della Intracom Holdings, una delle aziende multinazionali per le telecomunicazioni più grandi d'Europa.