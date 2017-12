Palermo, entrava in farmacia e rubava l'incasso: arrestato

La Polizia ha individuato e arrestato un rapnatore seriale di farmacie. Si tratta di Benedetto Pace, 31enne palermitano, della zona “Belmonte Chiavelli”.

L’uomo era diventato il terrore delle farmacie: in tre mesi, da fine ottobre ai primi di gennaio del 2017, aveva messo a segno una decina di rapine ai danni di otto farmacie, colpendo in diverse zone del capoluogo, dal centro cittadino alla periferia, spingendosi addirittura fino al comune di Villabate, fino ad accumulare un bottino di poco meno di 10 mila.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile anche attraverso le immagini dei sistemi di video sorveglianza delle farmacie assaltate. Pace arrivava in auto, parcheggiata poco distante dall’obiettivo ed effettuato un sopralluogo di alcuni minuti all’esterno, entrava all’interno dell’esercizio confondendosi tra i clienti, in attesa del momento propizio. Poi entrava in azione, aggirava il bancone e, brandendo un coltello, minacciava gli impiegati e trafugava l’incasso, guadagnando frettolosamente l’uscita.