Gangi, il “restauro” abusivo del campanile della chiesa di S. Spirito: denunciato il parroco

Un parroco di Gangi è stato denunciato per i lavori di ristrutturazione del campanile del santuario dello Spirito Santo. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo e i militari della compagnia di Petralia Sottana, il sacerdote per ristrutturare l’edificio che perdeva pezzi di intonaco ha assunto due operai disoccupati che hanno montato un’impalcatura non a norma e hanno lavorato senza le necessarie protezioni e preparazione.

Il parroco è stato multato con ammende che superano i 30 mila euro per non avere rispettato il testo unico dell’edilizia in materia di sicurezza. E’ stato accertato che i lavori della chiesa di alto pregio architettonico non erano autorizzati dalla Sovrintendenza.