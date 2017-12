Palermo, clochard trovato cadavere: forse è morto per colpa del freddo

Un clochard polacco di 68 anni è stato trovato morto dentro un magazzino abbandonato in via Ruggero Loria, a Palermo. A segnalare la presenza dell’uomo deceduto sono stati alcuni vicini.

Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Non si esclude che il polacco sia morto per il freddo. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Libertà.