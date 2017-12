Palermo, investe ciclista e scappa: caccia al pirata della strada

Incidente in via Roccazzo a Palermo non distante dalla sede dell’Amat: un ciclista è stato investito da un automobilista che si è dato alla fuga.

L’uomo di 60 anni è stato trasportato nell’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni. Ha la prognosi riservata. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Il pirata della strada che rischia un’incriminazione per omissione di soccorso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale.