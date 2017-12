Bagheria, non vuole comprare i biglietti della “riffa” e lo picchiano a sangue

Un dipendente di un cinema di bagheria si rifiuta di acquistare i biglietti per la riffa natalizia e lo picchiano a sangue. La Polizia ha arrestato per tentata estorsione aggravata tre fratelli palermitani Rocco, Maurizio e Stefano Giuseppe Croce di 38, 31 e 34 anni.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti i tre ieri sera si sono recati in una nota sala cinematografica chiedendogli con insistenza di versare loro una somma di denaro quale corrispettivo per l’acquisto di alcuni biglietti per una cosiddetta “riffa” natalizia. Al suo rifiuto, i tre gli si sarebbero avventati contro, colpendolo ripetutamente con schiaffi al volto e calci. I tre hanno poi sfogato la loro rabbia contro alcuni suppellettili e merce esposta in vendita. I poliziotti, grazie anche alle immagini del sistema di video sorveglianza hanno consentito di riconoscere i tre fratelli Croce, persone già note alla polizia per alcuni pregiudizi.

I poliziotti si sono così recati nella loro casa, dove c’erano due dei tre fratelli. il terzo fratello è stato invece intercettato, poco dopo, per strada. Tutti sono stati rinchiusi nel carcere “Cavallacci” di Termini Imerese.