Cane Asko fiuta droga in casa: arrestati due uomini

PALERMO - La polizia di Stato ha arrestato Sinibaldi Balestrieri, 70 anni e Dionisio Mertoli, 27 anni accusati di detenzione di sostanze stupefacenti, furto di energia elettrica e detenzione di banconote false. L’uomo di 70 anni è stato bloccato in piazza Marina mentre si trovava a bordo di un ciclomotore. Gli agenti di polizia hanno trovato sotto la sella 200 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione in casa grazie al fiuto del cane antidroga Asko è stata trovata altra droga e 97 banconote da 20 euro false. In casa c'era Dionisio Mertoli. L’abitazione era alimentata con un allaccio abusivo alla rete elettrica.