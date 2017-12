Ecco il piano "Law &Order" per la sicurezza in Sicilia. «C'è bisogno di più Stato e più Regione»

Da primo governatore siciliano di destra che peso dà al tema della sicurezza?

«La sicurezza urbana e rurale è un tema centrale nel dibattito politico e nell’azione di governo. Non è un caso che proprio il ministro dell’Interno, Minniti, nel corso della sua ultima visita in Sicilia, a Messina, abbia ribadito che “non c’è libertà senza sicurezza”. I fatti più recenti di cronaca, peraltro, hanno riproposto la dimensione del problema che non va drammatizzato ma neppure minimizzato».

Ha già qualche azione concreta in programma?

«Incontrerò i nove prefetti siciliani subito dopo l’Epifania e sarà il mio primo vertice ufficiale a Palazzo d’Orléans. E con loro, assieme ad altri argomenti, parleremo dell’emergenza sicurezza: un’analisi del tema e soprattutto delle iniziative concrete».

Qual è il punto di partenza?

«Le istituzioni non possono non prendere atto di un diffuso senso di insicurezza, singolo e collettivo, in Sicilia. Sugli atti di violenza nei confronti degli amministratori, la Sicilia detiene un primato: su 180 intimidazioni a sindaci, assessori, consiglieri, presidenti di enti pubblici, il 30% avviene nella nostra regione, che è la prima in Italia. E Palermo è la provincia siciliana più ad alto tasso di rischio con 22 episodi in 10 comuni. E obiettivi di violenza sono pure i rappresentanti delle istituzioni: pensiamo alla polizia municipale, come nel caso di Catania, ma anche alle aggressioni in guardie mediche e pronto soccorso».

La paura è anche nelle campagne.

«Nelle aree rurali c’è un diffuso senso di insicurezza che genera paura, un sentimento nascosto ma angosciante. Le istituzioni hanno il dovere di stare accanto a chi ha paura, per contribuire a neutralizzare questo deprimente stato d’animo. E parliamo sia di delinquenza comune, sia di criminalità strutturata. L’altro giorno sono stato a Ramacca a portare il mio cordoglio alla famiglia delle due sorelle uccise in casa. Il paese era sotto choc. Certo, stavolta l’assassino non era un immigrato. Due anni fa, però, a Palagonia, l’assassino di una coppia di anziani fu un immigrato del Cara...».

C’è un nesso fra immigrazione e aumento del tasso di incurezza?

«Certo. Pensare all’equazione immigrato-delinquente è da sprovveduti. Epperò non c’è dubbio che la presenza del diverso, soprattutto se non integrato, accentua lo stato di insicurezza del cittadino siciliano».

Come si risolve il problema? Integrando i migranti o magari, come suggerisce qualche suo alleato di centrodestra, non accogliendoli?

«Se sono immigrati che aspettano di essere riconosciuti nello status di profughi l’integrazione è solo una follia perché non può durare 90 giorni così come prevede la legge. Anche perché chi arriva non si ferma, il 95% va altrove. E non puoi integrare in Sicilia uno che poi va a vivere in Danimarca. L’integrazione, così, è un intervento inutile. Chi invece rimane da noi ha il dovere di integrarsi, oltre che il diritto di essere integrato. Intanto questo senso di insicurezza c’è e va colto. Così come l’inquietudine di chi, nella Sicilia avamposto europeo di Mediterraneo e Medio Oriente, teme infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori».

Ha parlato della diagnosi. E la terapia? Ha un piano sulla sicurezza?

«Abbiamo il dovere di capire che in Sicilia, in materia di criminalità comune che sarà il principale oggetto del mio vertice con i prefetti, il decreto legge 15/2017 sulla sicurezza urbana, convertito ad aprile nella legge 48/2017, conferisce ai sindaci un rafforzamento del potere di ordinanza. Penso allo sfruttamento della prostituzione, all’abusivismo commerciale e alla somministrazione di alcolici in aree particolari. Ma di fatto la maggior parte delle ordinanze dei sindaci rischia di rimanere inattuata perché nessuno ne controlla l’osservanza e ne applica le misure sanzionatorie».

Certo, non ci sono più vigili urbani...

«Proprio così. Nella stragrande maggioranza dei comuni siciliani la polizia locale è ridotta ai minimi termini. Da un’indagine condotta quando ero alla guida della commissione Antimafia risulta che gli attuali vigili sono inferiori del 62% rispetto alla pianta organica dei comuni. Parliamo di unità operative che in media hanno superato i 55 anni e che hanno una capacità di resistenza fisica limitata, molto spesso c’è carenza di mezzi, oltre a pochi corsi di aggiornamento. La polizia locale è ormai una realtà in esaurimento, se non si interviene subito con i concorsi pubblici. Occorre rigenerare il corpo e renderlo autorevole e capace di lavorare in gruppi interforze con le altre polizie».

Ma i sindaci non hanno i soldi per fare i concorsi...

«Il decreto sulla sicurezza urbana prevede che i Comuni che abbiano chiuso con il pareggio di bilancio possono espletare i concorsi per i vigili urbani. Io sarei per creare, in alcune aree, un sistema di collaborazione fra i Comuni per razionalizzare le risorse, basato sulla mobilità sovracomunale».

Basta qualche vigile urbano in più per risolvere l’emergenza sicurezza nelle città?

«No. C’è anche da incrementare il sistema di videosorveglianza, che oggi è l’elemento decisivo per risolvere anche le indagini più delicate. Nella legge 48 ci sono detrazioni Imu e Tasi per cittadini, condomini e imprese, ma è mancata una sufficiente informazione, oltre che lo stimolo e la sollecitazione: un computo di cui si può fare carico la Regione d’intesa con i Comuni, che nel Pon Sicurezza 2014/20 hanno anche i fondi per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Ma i tempi burocratici, purtroppo, sono troppo lunghi. Da alcuni sindaci mi arrivano segnalazioni di anche nove anni d’attesa dall’istanza. Tutto ciò è intollerabile, anche quando si parla di sicurezza delle zone industriali e commerciali».

C’è anche un problema culturale alla base dell’insicurezza urbana.

«Certamente. Infatti l’altra priorità è la sensibilizzazione civica. Sul degrado urbano delle periferie, ad esempio, abbiamo il dovere di intervenire sin dalla scuola elementare. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, interverremo con l’assessore all’Istruzione per tornare all’educazione civica. Concorderemo con le scuole il ritorno a una necessità irrinunciabile».

Fin qui le città. Ma lei parlava anche di sicurezza nelle campagne.

«Nelle aree rurali il senso di insicurezza è ancor più diffuso. Ormai nelle campagne non c’è nemmeno l’ombra di un uomo in divisa e la criminalità la fa da padrona. Cosa fare? Intanto cominciano da ciò di cui dispone la Regione: il Corpo Forestale, una polizia specializzata per operare nelle aree rurali. Da un organico iniziale di 1.200 unità siamo passati oggi a meno di 600. Anche qui si tratta di personale over 50, spesso privo di mezzi e talvolta persino di carburante per le jeep. Diversi distaccamenti in Sicilia hanno chiuso i battenti perché mancava il personale operativo».

Questa è una sua competenza, però.

«Lavorerò intanto per rimpolpare questa struttura. O attraverso la mobilità interna, ma non mi faccio molte illusioni in questo senso, o con un apposito concorso pubblico. Se noi innestiamo alcune centinaia di giovani guardie forestali, possiamo consentire che le campagne siano nei punti nevralgici presidiate da divise. È un deterrente assai forte, così come anche qui la videosorveglianza nelle zone più frequentate, per scoraggiare i malintenzionati. Per le campagne io penso anche alle mitiche vecchie guardie campestri, una figura in via d’estinzione. Si tratta di Gpg, Guardie pubbliche giurate con decreto della Prefettura e quindi con porto d’armi, che possono essere ripristinate, magari con la sollecitazione della Regione, con forme associative o assimilabili a forme sociali. Con le divise e le jeep di nuovo in giro, restituiremo un minimo di serenità agli imprenditori agricoli. Questa è una priorità del mio governo».

Crede davvero nell’applicazione di questo piano anti-paura in Sicilia?

«Abbiamo il dovere di non lasciare da soli, in preda all’angoscioso stato di paura, gli amministratori locali, gli imprenditori e i singoli cittadini. In Sicilia serve più Stato e, debbo dire, anche più Regione, seppure con competenze assai limitate».

Eppure l’articolo 31 dello Statuto siciliano dice che il presidente della Regione è anche il capo della polizia, ma non è stato mai applicato.

«Il tema è suggestivo per chi si occupa di diritto. Ed è un tema che certamente affronteremo, a cominciare dal nostro ufficio legislativo. Voglio capire se su questo fronte c’è una giurisprudenza utile. Ma, al di là di chi ne disponga, in Sicilia le forze dell’ordine restano quantitativamente deboli. Da tempo sotto organico e prive di sufficienti mezzi per affrontare un compito che meriterebbe un maggiore impegno da parte del governo centrale».

Con i prefetti affronterà questi temi. Ma da ex presidente della commissione Antimafia all’Ars non possiamo non chiederle un parere sull’evoluzione di Cosa Nostra post Riina.

«Probabilmente con i prefetti parleremo anche di criminalità organizzata. Ma è chiaro che io mi fermo alle mie competenze. Poi non posso non prendere atto che la mafia cerca alleati nella pubblica amministrazione. Eravamo abituati al mafioso strutturato nella “famiglia”, adesso ci troviamo di fronte al colletto bianco al di sopra di ogni sospetto. Cosa Nostra non cerca morti, ma affari e alleati. Non bastano i provvedimenti anticorruzione di recente adottati per rendere impermeabili gli enti locali e la burocrazia dalle pressioni mafiose».

E cosa può fare la Regione in questo senso?

«Serve una più costante ed efficace rotazione dei dirigenti, attività alla quale dedicherò le prossime giornate: stiamo predisponendo un quadro complessivo per l’inizio dell’anno. Ma bisogna pressare affinché si cambi la legge sullo scioglimento dei Comuni, dopo 25 anni rivelatasi non del tutto efficace perché vengono allontanate le figure politiche e restano al loro posto i burocrati che qualche volta sono i terminali fra mafia e istituzioni. E poi una più razionale gestione dei beni confiscati alla mafia, che non crea oggi consenso sociale. E non escluderei un controllo delle cosiddette associazioni antimafia o antiracket. Mi risulta che alcune Prefetture abbiano provveduto a cancellare dai loro elenchi ufficiali alcune di queste associazioni. Io credo che un controllo più stringente e frequente vada esperito».

Miccichè propone di modificare il nome e le competenze della commissione Antimafia all’Ars. Lei è d’accordo?

«Sono favorevole a una revisione della legge istitutiva, che è del 1991. L’Antimafia siciliana ha un limite d’origine che è quello di non disporre dei poteri di polizia giudiziaria che l’articolo 82 della Costituzione riconosce alle commissioni parlamentari d’inchiesta nazionali. Per equiparare i poteri servirebbe una legge di modifica costituzionale. Ma l’Antimafia può svolgere un ottimo lavoro all’interno dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o che ricevono risorse finanziarie dalla Regione stessa. Un ausilio all’Antimafia nazionale che però, come dimostra il lavoro svolto negli scorsi cinque anni, può produrre risultati concreti».

