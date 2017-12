Palermo, omicidio alla Zisa, anziano trovato morto in casa

Omicidio a Palermo. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato scoperto dai carabinieri in un appartamento in via Demetrio Camarda, alla Zisa.

Il corpo senza vita era riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe vittima di una violenta aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo.

E’ stata una donna a chiedere aiuto ai carabinieri perché non riusciva a mettersi in contatto con il pensionato. I militari hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione in via Demetrio Camarda a Palermo e trovato la vittima in terra. Il medico legale ispezionando il corpo ha trovato i segni di un’aggressione. Al momento i carabinieri indagano per omicidio. Nella porta non ci sono segni di effrazione. I militari per tutta la notte hanno interrogato i condomini e i parenti dell’uomo.