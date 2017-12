Liquami fognari a ridosso delle mura megalitiche di Cefalù, sequestrato impianto di sollevamento

La Polizia ha sequestrato impianto di sollevamento installato nella Piazza Marina di Cefalù. Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore di Termini Imerese Giovanni Antoci.

Il sequestro è arrivato dopo le numerose attività di osservazione e di monitoraggio dei poliziotti di Cefalù sul tratto di mare compreso tra Piazza Marina e via Vittorio Emanuele, sino al Lungomare Giuseppe Giardina grazie alle quali – riporta il provvedimento degli organi inquirenti – “è stata accertata una condizione di grave inquinamento ambientale dell’area marittima che si trova a ridosso del Molo di Cefalù cagionata dal continuo sversamento in mare di liquami fognari non trattati provenienti dalle vasche di raccolta e sollevamento del sistema fognario della città”. E secondo la Polizia di tratta di sversamenti non occasionali con la “conseguente compromissione..significativa della porzione di mare interessata dall’abusivo smaltimento degli scarichi fognari”. Secondo gli accertamenti lo sversamento dei liquami sarebbe causato dal cattivo funzionamento di alcune pompe di sollevamento dell’impianto sequestrato.

Alle operazioni hanno preso parte tecnici dell’Arpa, che hanno provveduto al prelievo ed alla campionatura delle acque per le successive analisi tecniche. L’inchiesta, atualmente a carico di ignoti, ipotizza i reati di inquinamento ambientale con conseguente deterioramento dell’ecosistema, della flora e della fauna marina, con l’aggravante che l’inquinamento ricade in un area sottoposta a speciali vincoli storici, paesaggistico-ambientali e naturalistico-archeologici come quella a ridosso delle mura megalitiche del centro storico di Cefalù e di uno dei tratti di mare più protetti e suggestivi della Sicilia occidentale.