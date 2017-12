«Mai più corsi senza stage in azienda»: ecco la nuova Formazione in Sicilia

L’apripista del nuovo corso, ribadisce lo stesso assessore, dovrà essere l’alternanza scuola-lavoro: «Non partiranno corsi di Formazione professionale - assicura - se non saranno assisiti dall’azione di stage e tirocinio per almeno più di un terzo dell’attività. Occorre che ci sia una passerella logica di continuità e la necessità di un coinvolgimento più diretto del mondo dell’impresa e della produzione».

Dalla formazione all’apprendistato per arrivare quindi all’assunzione finale, un ciclo di step differenziati che necessita di un coordinamento strettissimo con il mondo del lavoro. Senza anelli deboli: «La mia idea - precisa Lagalla- è quella di svolgere nella logica dell’apprendistato alcuni percorsi formativi direttamente in azienda, personalizzando lo schema. Questo aiuterebbe nell’assunzione e creerebbe un percorso di facilitazione».

Si potrebbe passare da piani di formazione professionalizzati che, ad apprendistato completato, sarebbero il preludio dell’assunzione. Qualcosa che riprenda il metodo del Piano Giovani, ma risulti più dinamico e reattivo nel rapporto con le imprese.

Riavvolgendo il nastro per guardare agli errori del passato, il sistema, secondo il nuovo assessore alla Formazione, richiede nuove regole per essere messo in piedi: «La ripartenza non può che essere collegate con le esigenze del mondo della produzione, e da una società molto più moderna e diversa da quella che concepì la legge 24 quarant’anni fa. Serve riavvicinare i due mondi della Formazione e delle imprese, ascoltandoli e mettendoli in sintonia e in dialogo. Occorre coniugare in questa vicenda cambiamento e innovazione con equilibrio delle scelte ed equità sociale. Agli enti e alle organizzazioni ho ribadito la disponibilità a concertare i passi futuri, ma occorre che anche loro maturino la consapevolezza che il cambiamento deve passare per modelli che non siano obsoleti».

Ognuno è chiamato a fare la propria parte «Intanto si deve partire da una revisione dell’albo dei formatori a partire dall’analisi degli iscritti in termini di accertamento delle competenze e delle qualificazioni e di esodo sociale per coloro ai quali è applicabile l’Ape (anticipo pensionistico ndr). Altri andranno riqualificati per essere riconvertiti ad altre funzioni produttive. Il sistema dovrà ripartire dal catalogo dell’offerta formativa a cui si accede a sportello e rispetto al quale è necessario ampliare l’atlante delle competenze e delle qualifiche».

Anche per questo Musumeci e Lagalla incontreranno a breve il tavolo del partenariato con tutte le organizzazioni del mondo dell’impresa, degli ordini professionali e delle università per fare uno screening delle nuove qualifiche professionali. Sull’Avviso 8 l’assessore di chiarisce che i destini saranno segnati «dall’espressione di merito del Tar. Ne riparleremo a esito acquisito. Nel frattempo stiamo lavorando a un avvio snello per la creazione del catalogo in modo che questo ci possa consentire di iniziare le attività indipendentemente dall’Avviso 8».

Sull’obbligo formativo Lagalla infine ricorda «come sia allarmante il dato della dispersione scolastica in Sicilia, abbiamo la necessità di intervenire con un progetto che funzioni da assorbitore di dispersione. Sia la Regione che gli enti debbono assicurare la continuità che in passato è mancata. Di questo passo disperdiamo ogni rapporto di fiducia con le famiglie. Inoltre questa Regione è stata troppo lontana dal mondo della scuola. Non dovrà essere più così».