Palermo, petardo contro bus in transito allo Zen

PALERMO - Atto vandalico contro i mezzi dell’Amat a Palermo. Ieri sera un petardo è stato lanciato contro un autobus in transito della linea 619, in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen. E’ stato danneggiato il lato sinistro del parabrezza. Non ci sono stati feriti. A denunciare l'accaduto è stato l’autista. «E' l’ennesimo danno subito da un autobus in questi giorni - dice il presidente dell’Amat Antonio Gristina -. Un danno da 1.200 euro. Per fortuna era l’ultima corsa e in quel momento non c'erano passeggeri a bordo. Spiace dovere registrare sempre questi gesti che danneggiano beni della collettività e creano disagio agli stessi utenti, ma in quelle zone purtroppo sono frequenti questi danneggiamenti».