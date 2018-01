Santa Flavia, in gravi condizioni motociclista 21enne investito da pirata

PALERMO - Un giovane di 21 anni, G.O., è rimasto gravemente ferito a Santa Flavia (Palermo) la notte tra sabato e domenica, lungo la strada statale 113, in via Duca delle Grazie, dove a bordo del suo scooter è stato investito da un’auto che dopo l’impatto non si è fermata. Il motociclista è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove si trova in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione; ha riportato traumi e varie emorragie interne. «Chi ha assistito all’incidente, parli», dicono gli investigatori che indagano sul sinistro.