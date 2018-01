Sparatoria Palermo, il bersaglio era un pregiudicato ma il killer lo ha mancato tre volte

PALERMO - Emergono i primi particolari della sparatoria avvenuta nella serata di ieri in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. L’obiettivo era Francesco Fragale, di 29 anni, già arestato nel 2006. L’uomo ha cercato di scappare, ma è stato inseguito per le scale dal sicario che ha sparato mancandolo due volte. Giunti al secondo piano della palazzina ad essere invece raggiunta dai colpi di pistola è stata la madre di Fragale, Teresa Caviglia di 49 anni, uscita sul pianerottolo. L'inseguimento è poi proseguito e al quarto piano il killer ha sparato e sbagliato per la terza volta colpendo il cognato Gaetano La Vecchia, di 24 anni. All’arrivo della polizia il killer è fuggito.

I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Villa Sofia: La Vecchia è in pronosi riservata, mentre la donna è stata ferita all’avambraccio sinistro e la prognosi è di 10 giorni. La polizia continua a indagare e in serata all’esterno della palazzina è stato anche trovato uno zaino con all’interno curca 30 panetti di hashish lanciato da uno dei balconi.