Crolla facciata palazzina disabitata a Monreale

PALERMO - La facciata di una palazzina disabitata è crollata in via Umberto Primo a Monreale (Pa) nel quartiere Carrubbello. Dai primi rilievi risulta che non ci sono feriti sotto le macerie. I pompieri stanno verificando se il crollo abbia danneggiato l’abitazione vicina dove al momento c'erano alcune famiglie in casa. Sono intervenuti anche i carabinieri. Il tonfo del crollo si è sentito in diverse zone del paese. Tante persone sono accorse nella zona.