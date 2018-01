Scambia hashish per caramella, bimba fuori pericolo a Palermo

PALERMO - E’ fuori pericolo e presto lascerà il reparto di Rianimazione dell’ospedale dei bambini a Palermo la bimba di 18 mesi che ieri ha ingerito dell’hashish mentre si trovava con i genitori. Aveva scambiato la sostanza stupefacente per una caramella. «Sta meglio dopo una notte trascorsa in rianimazione - spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino -. Dopo alcune consulenze verrà trasferita in reparto. Ancora non verrà dimessa». Il giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo sta esaminando la vicenda.