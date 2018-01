Autotrasportatore rapinato del carico di ortofrutta

PALERMO - Un autotrasportatore è stato rapinato a Palermo la notte tra mercoledì e giovedì scorsi del carico di ortofrutta che trasportava con un camion. Era partito da Cerda e stava portando il carico al mercato ortofrutticolo in via Montepellegrino. In quattro lo hanno fermato non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla. Lo hanno affiancato a bordo di scooter e auto. Armati di pistola lo hanno fatto scendere. Poi sono andati in un posto sicuro dove è stata scaricata la merce, il camion è stato abbandonato nella zona di Falsomiele. L'autotrasportatore è stato abbandonato dopo un breve giro in città. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.