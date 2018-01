Altro cinghiale in giro per Palermo: avvistato in viale dell'Olimpo

PALERMO - Un cinghiale è stato avvistato da diversi automobilisti in viale dell’Olimpo a Palermo. Diverse le segnalazioni arrivate alla sala operativa della polizia municipale e della polizia di Stato. La presenza dell’animale che attraversava la strada ha creato non pochi problemi al traffico. Gli agenti di polizia hanno chiesto l’intervento del tiratore scelto della Forestale per abbatterlo. E’ il secondo animale che scende in città di giorno da Monte Gallo o Montepellegrino.

Ieri momenti di panico si sono registrati nella scuola Caponnetto a Tommaso Natale: il cinghiale poi abbattuto aveva ferito un custode della scuola.