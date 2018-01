Ficarazzi, muore dopo una lite per un parcheggio

Un uomo di 60 anni, Vito D’Alcamo, è morto a Ficarazzi nel Palermitano nel corso di una rissa per un parcheggio. L’uomo è stato trovato a terra tra via Pirandello e via Quasimodo. Aveva una ferita alla testa.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagheria che stanno indagando su quanto successo. Da accertare se la vittima sia stata colpita o abbia sbattuto la testa sul marciapiede. Sarà l’esame sul corpo eseguito dal medico legale a chiarire le cause del decesso.